أكاديميون مفكرون
أوضحت المنظمة أن المحكمة الجزائية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء أصدرت أحكاماً بالإعدام بحق 30 شخصاً، أول من أمس، بينهم طلاب وأكاديميون ومفكرون، إثر اعتقال لأكثر 3 أعوام تعرضوا خلاله لانتهاكات قانونية وحقوقية جسيمة، فضلاً عن أن بعضهم كان قد ألقي القبض عليه قبل بلوغ السن القانونية.
وأوردت المنظمة أن أسماء أولئك الأشخاص كانت ضمن قائمة اشتملت على 1200 شخص من الأسرى لدى ميليشيا الحوثي المتمردة كان من المقرر إطلاق سراحهم جميعاً إثر اجتماع في عمان في فبراير الماضي بين أطراف النزاع اليمني خاص بتبادل الأسرى، غير أن ميليشيات الحوثي قامت بمحاكمتهم وأصدرت ضدهم الأحكام المشار إليها، وأنهم اعتقلوا بصورة غير قانونية منذ 2016 وتعرضوا للاختفاء القسري لمدد تراوحت بين أسبوعين و6 أشهر أخضعوا خلالها لتعذيب بدني ونفسي بهدف إرغامهم على الاعتراف بارتكاب ما اتهموا به، كما أن منازل العديد منهم تمت مداهمتها، واحتجز آباء بعضهم أو أبنائهم بهدف الضغط عليهم لتسليم أنفسهم.
30 يمينا صدرت بحقهم أحكام إعدام
3 سنوات اعتقل طوالها المحكومون
6 أشهر مدة اختفاء المحكومين قسريا
1200 شخص بينهم المحكومون جرى الاتفاق على إطلاقهم بعد أن أسرهم الحوثي
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة حقوقية للحوثي: أوقف تنفيذ أحكام الإعدام الجماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.