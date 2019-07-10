مصر تشتري 3.264 مليون طن من القمح المحلي حتى الآن هذا الموسم

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وزير التموين المصري علي مصيلحي قال وزير التموين المصري علي مصيلحي للصحفيين يوم الأربعاء إن مصر اشترت 3.264 مليون طن من القمح المحلي حتى الآن هذا الموسم. وأضاف أن موسم توريد القمح المحلي سيتم إغلاقه في 15 يوليو تموز. وقال أيضا إن مصر تمتلك إحتياطيا استراتيجيا من القمح يكفي لتلبية حاجاتها لمدة 4.8 شهر.

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