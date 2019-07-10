ريابكوف: روسيا ليس لها أي مصالح عسكرية في فنزويلا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن "​روسيا​ ليس لها أي مصالح عسكرية في ​فنزويلا​، وذلك في أعقاب محادثاته مع وكيل ​وزارة الخارجية الأميركية​ للشؤون السياسية ​ديفيد هيل​ في العاصمة الفنلندية ​هلسنكي​".

وأوضح ريابكوف أنه "ليس لدينا أي وحدات عسكرية في فنزويلا وليس لدينا أي موارد في فنزويلا في هذا المجال، التي قد ينظر إليها أي شخص سواء كانت ​الولايات المتحدة​ أو فنزويلا كعامل مزعزع للاستقرار، وكل ما تم القيام به هناك كان في إطار صيانة المعدات التي يتم تسليمها هناك بموجب العقود المبرمة سابقا".

واجتمع ريابكوف مع هيل في الفترة التي تسبق جولة مشاورات كاملة حول الاستقرار الاستراتيجي بين روسيا والولايات المتحدة يومي 17 و 18 تموز في جنيف.