فون دير لاين تعلن استعدادها لمنح لندن مزيدا من الوقت في ملف بريكست

أعربت المرشحة لترؤس المفوضية الاوروبية ​أرسولا فون دير لاين​، عن استعدادها لمنح ​بريطانيا​ مزيدا من الوقت لإنجاز خروجها من ​الاتحاد الاوروبي​ في حال طلبت ذلك.

وخلال جلسة استماع امام كتلة الخضر في ​البرلمان الاوروبي​، اعتبرت فون دير لاين أن "​بريكست​ من دون اتفاق سيكون أمرا كارثيا: وبحال طلبت ​المملكة المتحدة​ المزيد من الوقت اؤيد منحها إياه".