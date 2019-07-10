فون دير لاين تعلن استعدادها لمنح لندن مزيدا من الوقت في ملف بريكست

أعربت المرشحة لترؤس المفوضية الاوروبية أرسولا فون دير لاين، عن استعدادها لمنح بريطانيا مزيدا من الوقت لإنجاز خروجها من الاتحاد الاوروبي في حال طلبت ذلك.
وخلال جلسة استماع امام كتلة الخضر في البرلمان الاوروبي، اعتبرت فون دير لاين أن "بريكست من دون اتفاق سيكون أمرا كارثيا: وبحال طلبت المملكة المتحدة المزيد من الوقت اؤيد منحها إياه".
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