نتانياهو سيشارك في احتفال السفارة المصرية في تل أبيب بـ"ثورة يوليو"

كشف الحساب الرسمي للخارجية الإسرائيلية عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو سيشارك، اليوم، في حفل السفارة المصرية في تل أبيب بـ"اليوم الوطني" المصري.
وتحتفل مصر باليوم الوطني في 23 تموز، وهو ذكرى "ثورة يوليو" في مصر والتي أطاحت بالنظام الملكي في عام 1952، وأعلن النظام الجمهوري في مصر في 18 يونيو حزيران من عام 1953.
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