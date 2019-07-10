وزارة الجيوش الفرنسية: الصواريخ التي عثر عليها في قاعدة لحفتر تعود لنا

أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية أن "صواريخ جافلين الأميركية الصنع، التي عثر عليها في قاعدة غريان على بعد نحو مئة كيلومتر جنوب غرب طرابلس، تعود في الواقع للجيش الفرنسي الذي اشتراها من الولايات المتحدة".
لكنها نفت أن تكون قد قامت بتسليمها لقوات تابعة للمشير خليفة حفتر أو خرقت الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على تصدير الأسلحة إلى ليبيا، مؤكدة أنها غير صالحة للاستعمال.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية ذكرت أن قوات موالية لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا عثرت لدى استعادتها في نهاية حزيران قاعدة لحفتر على أربعة صواريخ مضادة للدبابات.
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