وزارة الجيوش الفرنسية: الصواريخ التي عثر عليها في قاعدة لحفتر تعود لنا

أعلنت وزارة ​الجيوش الفرنسية​ أن "​صواريخ​ جافلين الأميركية الصنع، التي عثر عليها في قاعدة غريان على بعد نحو مئة كيلومتر جنوب غرب ​طرابلس​، تعود في الواقع للجيش الفرنسي الذي اشتراها من ​الولايات المتحدة​".

لكنها نفت أن تكون قد قامت بتسليمها لقوات تابعة للمشير ​خليفة حفتر​ أو خرقت الحظر الذي تفرضه ​الأمم المتحدة​ على تصدير الأسلحة إلى ​ليبيا​، مؤكدة أنها غير صالحة للاستعمال.

وكانت صحيفة "​نيويورك تايمز​" الأميركية ذكرت أن قوات موالية ل​حكومة​ الوفاق الليبية المعترف بها دوليا عثرت لدى استعادتها في نهاية حزيران قاعدة لحفتر على أربعة صواريخ مضادة للدبابات.