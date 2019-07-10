استئناف الرحلات في مطار غاتويك في لندن

اعلن مطار غاتويك البريطاني في بيان أنه جرى استئناف الرحلات في ​المطار​ بعد عطل في نظام إدارة المراقبة الجوية استمر نحو ساعتين، داعيا الركاب الى "التأكد من حالة رحلتهم مع شركة الطيران قبل التوجه إلى المطار بينما نعود للعمل بكامل طاقتنا".

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