رئيس الوزراء السريلانكي يعلن التفاوض على اتفاق عسكري جديد مع الولايات المتحدة

أعلن رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريميسينغي خلال جلسة برلمانية أن بلاده تتفاوض على اتفاق تعاون عسكري جديد مع ​الولايات المتحدة​، مشيرا الى أن "​الحكومة​ تناقش بديلا من اتفاق وضعية ​القوات​ أو "سوفا" الذي يعود الى عام 1995، الأمر الذي من شأنه أن يتيح للقوات الأميركية دخولا أسهل الى ​الجزيرة​ الاستراتيجية الواقعة في ​المحيط الهندي​".

ولفت الى أن "المفاوضات لا تزال جارية، لأن الاتفاق الجديد يتضمن بنودا لا يمكن ل​سريلانكا​ "قبولها"، بدون أن يعطي مزيدا من التفاصيل".

وجاءت تصريحاته بعد أيام من تعهد الرئيس ​مايثريبالا سيريسينا​ أنه لن يسمح لخصمه ويكريميسينغي الحليف للغرب بإبرام أي اتفاق يمنح ​القوات الأميركية​ حرية وصول أكبر إلى سريلانكا.