رئيس الوزراء السريلانكي يعلن التفاوض على اتفاق عسكري جديد مع الولايات المتحدة

أعلن رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريميسينغي خلال جلسة برلمانية أن بلاده تتفاوض على اتفاق تعاون عسكري جديد مع الولايات المتحدة، مشيرا الى أن "الحكومة تناقش بديلا من اتفاق وضعية القوات أو "سوفا" الذي يعود الى عام 1995، الأمر الذي من شأنه أن يتيح للقوات الأميركية دخولا أسهل الى الجزيرة الاستراتيجية الواقعة في المحيط الهندي".
ولفت الى أن "المفاوضات لا تزال جارية، لأن الاتفاق الجديد يتضمن بنودا لا يمكن لسريلانكا "قبولها"، بدون أن يعطي مزيدا من التفاصيل".
وجاءت تصريحاته بعد أيام من تعهد الرئيس مايثريبالا سيريسينا أنه لن يسمح لخصمه ويكريميسينغي الحليف للغرب بإبرام أي اتفاق يمنح القوات الأميركية حرية وصول أكبر إلى سريلانكا.
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