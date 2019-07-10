اكد وزير الزراعة، حسن اللقيس "ان 74 في المئة من وزارة الزراعة فيها شواغر،" مشيرا الى "ان لدينا 63 مراقب احراج، فقط وسنرى اين هي الشواغر وفق المحافظات، وسنطلب على اساسها من مجلس الوزراء ملأها بالناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية لمراقبي الاحراج".
وتوقّع اللقيس في حديث تلفزيوني "الموافقة على الصيغة المطروحة من قبل وزارة الزراعة لحل هذه المشكلة".
كانت هذه تفاصيل خبر اللقيس: سنطلب من الحكومة ملئ الشواغر في مراقبي الاحراج من الناجحين بالمباراة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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