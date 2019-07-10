اللقيس: سنطلب من الحكومة ملئ الشواغر في مراقبي الاحراج من الناجحين بالمباراة

اكد وزير الزراعة، ​حسن اللقيس​ "ان 74 في المئة من ​وزارة الزراعة​ فيها شواغر،" مشيرا الى "ان لدينا 63 مراقب احراج، فقط وسنرى اين هي الشواغر وفق المحافظات، وسنطلب على اساسها من ​مجلس الوزراء​ ملأها بالناجحين في مباراة ​مجلس الخدمة المدنية​ لمراقبي الاحراج".

وتوقّع اللقيس في حديث تلفزيوني "الموافقة على الصيغة المطروحة من قبل وزارة الزراعة لحل هذه المشكلة".