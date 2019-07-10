جنبلاط: كفى القفز الصبياني على الاستنتاجات بأن حادثة البساتين كانت محاولة اغتيال

لفت رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "وحده التحقيق يقرر مسار العدالة وكفى التضليل بأنها كانت محاولة اغتيال. الاعتداء الواضح من المرافقين في الموكب المشؤوم ادى الى حادثة البساتين".

إلا أن جنبلاط حذف هذا التصريح وإستبدله بالتصريح التالي: "حده التحقيق يقرر مسار العدالة وكفى القفز الصبياني على الاستنتاجات بأن حادثة البساتين كانت محاولة اغتيال".