الغريب: المجلس العدلي عبارة عن محكمة لإجراء التحقيق وليس حكماً

ذكر وزير شؤون النازحين ​صالح الغريب​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "​المجلس العدلي​ عبارة عن محكمة لإجراء التحقيق وليس حكماً"، متسائلا: "لماذا لا نحول الجريمة اليه وندعه يحقق؟"؟

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