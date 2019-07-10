رئيس جمعية المصارف: لا ضغط على المصارف والسيولة موجودة الليرة مستقرة

أكد رئيس ​جمعية المصارف​ ​سليم صفير​ في حديث تلفزيوني له أن "لا ضغط على المصارف والسيولة موجودة الليرة مستقرة، وكل شيء على حاله مستقر"، مشيراً الى ان "مسألة العقوبات لو طالت نواب فهي ليست جديدة، وسيتم التعاطي معها كما تم التعاطي معها من قبل".

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