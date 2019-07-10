النشرة: الدفاع المدني اخمد حريق هشير خلف مجمع رستم في كفرجرة شرق صيدا

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا بأن "عناصر سرية اطفاء صيدا اخمدوا حريق هشير خلف مجمع رستم في ​كفرجرة​ في شرق صيدا، وذلك بمؤازرة من ​الدفاع المدني​، كما اخمدوا حريق هشير في جادة الشماع في ​حارة صيدا​".

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