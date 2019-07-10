ماهر حمود لوفد من "الجهاد الاسلامي": تأكيد اهمية وحدة الصف لمواجهة "صفقة القرن"

بحث رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة" ​الشيخ ماهر حمود​، مع وفد من "​حركة الجهاد الاسلامي​" في فلسطين، التقاه في مكتبه في بيروت، بمختلف الاوضاع على ضوء التحديات التي تواجهها ​القضية الفلسطينية​، لا سيما لجهة "​صفقة القرن​" الاميركية التي تهدف الى تصفيتها وشطب ​حق العودة​.

ووضع وفد "الجهاد" الاسلامي، الشيخ حمود "في اجواء الاوضاع العامة في فلسطين ومساعي "الحركة" الدؤوبة في جمع القوى و​الفصائل الفلسطينية​ وتمتين وحدتها في مواجهة العدو الصهوني، والاتصالات الحثيثة التي تبذل في هذا الاتجاه بحيث يتكامل العمل السياسي والاعلامي مع الاستعدادات العسكرية المستمرة لمواجهة اي مخاطر محدقة."

واكد المجتمعون، "أهمية وحدة الصف لمواجهة "صفقة القرن" الاميركية، هذا الموقف الذي اثبت ان وحدة الموقف الفلسطيني تحصن الساحة وتمنع أي اختراق اميركي أو صهيوني أو عربي رجعي، في هذا الاتجاه، كما تم التأكيد على ضرورة تفعيل الفكر والثقافة الاسلامية، للنهوض بالامة الى مستوى الرسالة التي ندبها الله اليها."