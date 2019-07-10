أكدت مصادر رئيس "​التيار الوطني الحر​" ​جبران باسيل​ لقناة "LBC" أن "تكتل "​لبنان القوي​" ينتظر ان يدعو رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ الى جلسة ل​مجلس الوزراء​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر باسيل لـ LBC: تكتل لبنان القوي ينتظر دعوة الحريري لجلسة حكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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