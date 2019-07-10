روكز: معركتي ليست شخصية مع باسيل لكنني مع العسكر

أكّد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​شامل روكز​، في تصريح تلفزيوني، أن "الرتب الدنيا للعسكريين لم تتأثر والظلم لحق بالعمداء"، مشيرًا إلى أن "الضريبة تبدأ في 2 بالمئة وتصل الى 12 في المئة. فتم حسم من راتب العقيد وقائد ​الجيش​ 419000 ليرة لبنانية، العميد 189000 ليرة لبنانية، المؤهل 6300 ليرة لبنانية و​اللواء​ 26300 ليرة لبنانية، شهريًا".

ولفت روكز إلى أن "العمداء ضحوا بسبيل الجنود بعكس ما قال بعضهم ونحن نحافظ على عسكريتنا قبل أن نحافظ على مكتسباتنا. فالعسكريون يضحون مرة جديدة اليوم في سبيل البلد"، موضحًا "أننا راض على مضدد من النتيجة التي حققتها تحركات العسكريين في الشارع، لكن حسم 3 في المئة على الطبابة والاستشفاء للعسكريين وفرض ضريبة دخل ظلم".

وكشف عن "أنني ربحت المعركة ولكن بغصة لأنه كان يجب ألا يخسم أي شيء من رواتب العسكريين"، جازمًا أن "معركتي ليست شخصية مع وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ لكنني مع العسكر".