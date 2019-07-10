قاطيشا: باسيل ينفذ أجندة خارجية بتعرضه للقوى الإستقلالية

اعتبر عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب وهبي قاطيشا، أن وزير الخارجية جبران باسيل الذي يتعرض باستمرار للقوى الاستقلالية في لبنان من "تيارالمستقبل" إلى " الحزب التقدمي الإشتراكي" إلى "القوات اللبنانية" ينفذ أجندة خارجية.
ورأى قاطيشا في حديث تلفزيوني " أن اعتماد الشعبوية اليوم لا يبني وطنا. فمن يغلب المشاعر على العقل يستقطب عواطف المواطنين. وهكذا هي الحال مع كل خطابات باسيل، مشددا على ان أن كلمة الفصل في حادثة قبرشمون، هي للقضاء، متمنيا لو لم تحصل هذه الأحداث مع كل الظروف المحيطة بها من إحتقان طائفي".
وأشار من جهة اخرى الى ان "نحن ننتظر موقف رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والحكومة مجتمعة من العقوبات الاميركية على نائبين في البرلمان اللبناني، ونحن جزء من هذه الحكومة، ولا يمكننا بناء المواقف على المجهول، طالما أننا لا نعرف طبيعة العلاقة التي تربط حزب الله بحلفائه في المنطقة، لذلك يجب ان يخبرنا الحزب سبب هذه العقوبات. فلا يمكن لأي حزب أن يزج الشعب اللبناني في حروبه الإقليمية.
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