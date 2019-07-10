الجيش: توقيف أشخاص في البقاع الغربي لإقدامهم على ترويج عملة مزوّرة

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ في بيان أن "دورية من ​مديرية المخابرات​ أوقفت في ​منطقة البقاع​ الغربي كلاً من: (ه. ح. ح.) و(م. ن. ف.) و(م. ع. ف.)، وضبطت بحوزتهم كمية كبيرة ومتنوعة من العملات المزوّرة. وفي التاريخ نفسه، أوقفت دورية أخرى في محلة ​بئر حسن​ السوريان (ر. م.) و(خ. م.)، لإقدامهما على ترويج عملة مزورة. سلم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة".

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