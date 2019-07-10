شكرا لقرائتكم خبر عن هالة أبو السعد: مشروع "المشروعات الصغيرة" أولوياتنا بدور الانعقاد الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة هالة أبو السعد، أن هناك عدة قوانين ستكون من أولويات البرلمان خلال دور الانعقاد الأخيرة خاصة أن هناك تشريعيات مهمة وتمس قطاع كبير من المجتمع حيث ينتظرها بقوة وعلى رأسها قانون المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر حيث سيساهم هذا القانون فى دعم الاقتصاد المصرى وتقليص نسبة البطالة وإحساس المجتمع بالأمان لما له من انعكاس على تشغيل عدد كبير من الشباب العاطل وسيضع محفزات حقيقية للشباب ويسهل عمل المشروعات الصغيرة.

وأضافت النائبة هالة أبو السعد أن هذا القانون سيساهم فى عمل سلام اجتماعى للمواطنين خاصة فى القطاع غير الرسمى حيث سيجذب نسبة كبيرة من القطاع غير الرسمى للدخول فى المنظومة الرسمية.

ولفتت النائبة هالة أبو السعد ، إلى أنه من أبرز أولويات البرلمان خلال دور الانعقاد الأخير هو قانون الأحوال الشخصية حيث من القوانين الشائكة التى ينبغى مناقشتها خلال دور الانعقاد الأخير حيث أنه يمس شرحة تمثل ثلثا أرباع المجتمع، فهو قاانون فى غاية الأهمية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن من أولويات البرلمان خلال دور الانعقاد المقل هو إقرار القوانين المنظمة لعمل مجلس النواب المقبل ومجلس الشيوخ والمحليا، فالدور التشريعى المقبل سيكون دور التشريعى دسم، لافتة إلى أنه فى حال عدم إقرار قانون التأمينات والمعاشات يوم الخميس المقبل أخر أيام دور الانعقاد الرابع فإنه سيكون من أولويات البرلمان خلال دور الانعقاد الآخير.