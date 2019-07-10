شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. متصلة تلقن مذيع مكملين درسا: "مرسى خرب البلد وأنتوا فى غيبوبة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل ما تشهده القنوات الإخوانية التى تبث من تركيا وقطر، من تحريف وأكاذيب مستمرة، ينكشف يوما تلو الآخر حقيقة هؤلاء الإعلاميين الذين يقدمون عبر هذه القنوات، حيث لقنت متصلة مصرية تدعى "ليلى"، المذيع الإخوانى أحمد سمير، عبر قناة مكملين، واصفة إياهم بأنهم مجموعة من الكاذبين من أجل الأموال.
وقالت المتصلة: "مرسى اللى خرب وباع البلد، ومينفعش أنتوا تتكلموا عن أسيادكم، أنتوا فى غيوبية علشان حبة فلوس بتاخدوها"، الأمر الذى أصاب المذيع الإخوانى بحالة من الفزع نتيجة هذا الاتصال الذى يكشف عن وجه هذه الجماعة، متطاولا بنبرة عالية على المتصلة، قائلة: "أنتوا اللى فى غيوبية" .
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