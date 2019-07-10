شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال للحكومة: لن نقبل إرسال القوانين الهامة فى وقت متأخر مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفضه إرسال الحكومة لمشروعات القوانين الهامة بهذا الشكل المتأخر إلى مجلس النواب، قائلا "هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق ولن أقبله مرة أخرى".

وأكد عبد العال، أن دور الانعقاد الحالى كان من المُقرر له أن ينتهى يوم 30 يونيه، قائلا: "المعايير الدولية بتقول كدا، وأنا عضو المكتب التنفيذى للاتحاد البرلمانى الدولى، وقانون التجارب السريرية نفس القصة".

وتابع عبد العال: "كل القوانين ذات الطابع الفنى عايزة توسع، وهناك أحزاب وائتلاف تريد تكوين رؤية قبل الموافقة أو الرفض، وهذا أمر غير مقبول".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، حيث أعلن رفضه لأسلوب الحكومة بإرسال مشروعات القوانين الهامة فى نهاية دور الانعقاد.