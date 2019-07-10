شكرا لقرائتكم خبر عن أبو شقة: زيادة أسعار المحروقات واجبة للإصلاح الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، على أن الحزب لن يسمح بالفوضى بآى صورة من الصور، وستواجه آى مزايدات بشكل حاسم وبالقانون، مشيرًأ إلى وجود تفويض من الهيئة العليا واضح باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الوفد والوفديين.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للهيئة العليا لحزب الوفد والهيئة البرلمانية للحزب ورؤساء والوفد بالمحافظات، فى المقر الرئيسى لحزب الوفد فى الدقى، مساء اليوم الأربعاء، لمناقشة سياسة الحزب فى الفترة المقبلة والاستعداد لانتخابات المجالس المحلية، ومجلسى النواب والشيوخ، وتفعيل برامج الحزب فى المحافظات بحضور سكرتير عام الحزب فؤاد بدراوى وقيادات الوفد، وأدار اللقاء الدكتور ياسر الهضيبى نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمى باسم الحزب.

ودعا "أبو شقة" جميع أعضاء حزب الوفد إلى التكاتف والوقوف على قلب وفكر وإصرار رجل واحد من أجل استكمال مسيرة حزب الوفد العريق، الذى يمتد إلى مائة عام، قائلا: "من يريد أن يغرد داخل السرب فأهلا وسهلا به، ومن يريد أن يغرد خارج السرب لن نسمح بوجوده معنا".

ونوه "أبو شقة" بأنهم تحدوا كل توقعات إغلاق الحزب والجريدة بفضل جهود الوفديين الغيورين على مصلحة الحزب وتقدمه، مؤكدًا أن مسيرة الحزب ستستمر فى التقدم رغم أى محاولات النيل منه ورغم أى إدعاءات أو افتراءات مغرضة.

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وعن آخر زيادة فى أسعار المحروقات، أكد "أبو شقة" بأن هذا القرار كان واجبًا لأننا أمام مسيرة إصلاح اقتصادى، وأن الشعب المصرى بحسه وأصالته وخبرته السياسية أحس أننا كنا أمام مسكنات والداء كان يستشرى، فى حين أن تلك الإصلاحات صحيحة وأثرها بدأ يظهر فى الانخفاض اليومى لسعر الدولار.

وفيما يتعلق بمشروع قانون الإيجار لغير غرض سكني، رأى "أبو شقة" أن الحزب يرفض تطبيقه على الأشخاص الطبيعية أو عموم الشعب لأن به مخالفة دستورية، والحزب دائما هو نبض الشعب المصرى ويقف جوار الشارع المصرى، ولا يمكن لضمير الوفد أن يسمح بأن يجد شخص يستأجر مكان عمله أن يجد نفسه فى الشارع بعد خمس سنوات؛ لأن هناك مبدأ دستورى بأن مبادئ العدالة تسمو على نظام العمل.