البرلمان الجزائري ينتخب سليمان شنين رئيسا له

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365: أفادت فضائية "النهار" الجزائرية، بانتخاب البرلمان الجزائري سليمان شنين رئيسًا له. انطلقت في وقت سابق عملية انتخاب الرئيس الجديد للبرلمان الجزائري بعد أن عُقدت جلسة المصادقة على ثبوت شغور منصب رئيس البرلمان. وأعلن كل المترشحين لرئاسة البرلمان سحب ترشيحاتهم وتزكية رئيس المجموعة البرلمانية لاتحاد النهضة العدالة والبناء سليمان شنين.

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