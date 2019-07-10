محافظ سوهاج: إنذار أصحاب العقارات الممتنعين عن دهانات الواجهات بقطع المرافق

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج على ضرورة استكمال دهان واجهات المنازل، حفاظًا على الشكل الحضاري للمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء.

موضحًا أنه سيتم إخطار أصحاب العقارات المخالفة التي لم يتم دهان واجهاتها، وإرسال إنذارات بقطع المرافق في مدة زمنية معينة، موجهًا قطاع الكهرباء، وشركة المياه بمنع توصيل المرافق للمباني الجديدة التي لم يتم تشطيب واجهاتها.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في جلسته التي عقدت، اليوم الأربعاء، بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور بسام عزام السكرتير العام المساعد للمحافظة، اللواء رأفت الفقي مساعد مدير الأمن للأمن العام نائبا عن مدير أمن سوهاج، عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ووكلاء الوزارات ورؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة.

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ووجه محافظ سوهاج الشكر لرؤساء الوحدات المحلية، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ولجنة تقنين أراضي واضعي اليد على مجهوداتهم خلال الـ6 أشهر الماضية، واستعادة حق المحافظة في أرض مصنع شركة المياه الغازية بمدينة ناصر بحي شرق سوهاج.

وكلف محافظ سوهاج رؤساء المدن والأحياء بتطوير الميادين بالتنسيق مع وحدة التنسيق الحضاري بالمحافظة، موجهًا بعدم وضع أي أعمال فنية من تماثيل، أو لوحات جدارية، أو منحوتات في الميادين أو الفراغات العامة، أو عمل صيانة لها، إلا بعد التنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

واستعرض خلال المجلس عاطف أبو اليسر مدير عام الأملاك بالمحافظة الموقف التنفيذي لمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة، لافتاً الى أنه تم تسليم 110 عقداً، وجاري اعتماد 14 عقدًا آخرين.