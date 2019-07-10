بالأسماء.. إصابة شاب وسيدة إثر انقلاب دراجة نارية في قرية المنيرة بواحة الخارجة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أصيب شاب وسيدة، منذ قليل، في حادث انقلاب دراجة نارية بقرية المنيرة بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

وتلقى مدير أمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال، بلاغا بإصابة، (أحمد داود سليمان 19 سنة، سهير إبراهيم حسين، 40 سنة)، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم إثر انقلاب دراجة نارية بقرية المنيرة شمال مدينة الخارجة.

جري نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام، وتحرر المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

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