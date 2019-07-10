مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على ترشيح ديكسون لرئاسة الطيران الفيدرالي

وافقت لجنة النقل التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكى، اليوم الأربعاء، على ترشيح الرئيس دونالد ترامب لـ ستيفن ديكسون لتولى منصب رئيس إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي.

وذكر راديو " صوت أمريكا " في نشرته باللغة الإنجليزية أن ديكسون الذى كان يشغل منصب رئيس قطاع العمليات السابق بشركة

الطيران الأمريكية " دلتا آير لاينز " حظى بموافقة 12 من 14 عضوا بلجنة النقل، الأمر الذى يمهد الطريق أمام موافقة مجلس الشيوخ بكامل أعضائه على هذا الترشيح.

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