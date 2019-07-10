وافقت لجنة النقل التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكى، اليوم الأربعاء، على ترشيح الرئيس دونالد ترامب لـ ستيفن ديكسون لتولى منصب رئيس إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي.
وذكر راديو " صوت أمريكا " في نشرته باللغة الإنجليزية أن ديكسون الذى كان يشغل منصب رئيس قطاع العمليات السابق بشركة
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على ترشيح ديكسون لرئاسة الطيران الفيدرالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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