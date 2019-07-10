فلاديمير بوتين يشيد بأداء الاقتصاد الروسي

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بأداء الاقتصاد في بلاده. وقال بوتين - خلال اجتماع مع الحكومة الروسية "إن الاقتصاد الوطني أظهر وتيرة نمو إيجابية طيلة أكثر من 3 أعوام"، مضيفًا أن حجم الناتج المحلي الإجمالي نما في الفترة من يناير وحتى مايو من العام الجاري بنسبة 0.6%. نما في الفترة من يناير وحتى مايو من العام الجاري بنسبة 0.6%.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي أظهر زيادة خلال الفترة المذكورة قدرها 2.4%، مشددًا على ضرورة مواصلة العمل لإعطاء زخم أكبر للاقتصاد وتعزيز استقراره لتحقيق النمو المستدام.

يُذكر أن الاقتصاد الروسي تعرض عام 2014 لضغوط خارجية، متمثلة بهبوط أسعار النفط وفرض العقوبات الغربية على خلفية الأزمة الأوكرانية، إلا أنه عاد للنمو في 2017، بعدما اتخذت الحكومة الروسية جملة من الإجراءات لدعم قطاعات اقتصادية مختلفة.

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