أعلنت إدارة المعلومات والاتصالات في وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وحدة التسريع "فولغا" وأربعة أقمار صناعية تابعة للوزارة انفصلت بنجاح من الصاروخ الحامل "سويوز -2.1 بي"الذي أطلق من قاعدة بليسيتسك.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع :"الجزء الفضائي من الصاروخ الحامل من الدرجة
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تعلن إطلاق الصاروخ "سويوز-2 .1بي" مع 4 أقمار صناعية عسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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