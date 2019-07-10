اخبار العالم

وزيرة خارجية كندا تعارض حرمان السعودية من استضافة قمة الـ20 لمقتل خاشقجي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكدت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند أن حكومة بلادها لا تؤيد فكرة نقل قمة مجموعة العشرين المقبلة من الرياض إلى مكان آخر بسبب قضية مقتل الصحفي جمال .

 

وقالت فريلاند خلال المؤتمر العالمي لحرية الصحافة في لندن، ردا على سؤال الصحفيين بهذا الصدد: "في العالم المتنوع

Advertisements
نحن بحاجة إلى أماكن يمكننا أن نتحدث فيها حتى مع الدول التي تختلف قيمها عن قيمنا بنسبة 100 بالمئة".

 

وأعادت فريلاند إلى الأذهان أن كندا فرضت عقوبات على عدد من المسؤولين السعوديين الذين يعتقد بأنهم على صلة

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
بجريمة مقتل خاشقجي.

وكانت المحققة الأممية أغنيس كالامار، التي أصدرت تقريرا تتهم فيه السلطات ، بما في ذلك ولي العهد الأمير ، بالوقوف وراء قتل خاشقجي، قد لفتت إلى أن السعودية من المقرر أن تستضيف قمة مجموعة العشرين في الرياض عام 2020، معتبرة أنه يجب حرمان الرياض من استضافة القمة في إطار الإجراءات السياسية الخاصة بمحاسبتها على خلفية مقتل خاشقجي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة خارجية كندا تعارض حرمان السعودية من استضافة قمة الـ20 لمقتل خاشقجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا