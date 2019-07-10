وزيرة خارجية كندا تعارض حرمان السعودية من استضافة قمة الـ20 لمقتل خاشقجي

أكدت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند أن حكومة بلادها لا تؤيد فكرة نقل قمة مجموعة العشرين المقبلة من الرياض إلى مكان آخر بسبب قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وقالت فريلاند خلال المؤتمر العالمي لحرية الصحافة في لندن، ردا على سؤال الصحفيين بهذا الصدد: "في العالم المتنوع
وأعادت فريلاند إلى الأذهان أن كندا فرضت عقوبات على عدد من المسؤولين السعوديين الذين يعتقد بأنهم على صلة
وكانت المحققة الأممية أغنيس كالامار، التي أصدرت تقريرا تتهم فيه السلطات السعودية، بما في ذلك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بالوقوف وراء قتل خاشقجي، قد لفتت إلى أن السعودية من المقرر أن تستضيف قمة مجموعة العشرين في الرياض عام 2020، معتبرة أنه يجب حرمان الرياض من استضافة القمة في إطار الإجراءات السياسية الخاصة بمحاسبتها على خلفية مقتل خاشقجي.
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