البرلمان العربى يطالب السودانيين بالانخراط فى العملية السياسية

خطا المجلس العسكرى فى السودان وقوى الحرية والتغيير خطوة أخرى إلى الأمام، من شأنها تعزيز الاتفاق الذى توصل إليه الطرفان بشأن المرحلة الانتقالية.
وعقب اجتماع مع قوى الحرية والتغيير، الثلاثاء، أعلن المجلس العسكرى اكتمال الصيغة القانونية للاتفاق، مضيفًا أن الوثيقة النهائية ستسلم إلى كافة الأطراف خلال الساعات المقبلة، للاطلاع عليها قبل التوقيع النهائى.
وذكر المتحدث باسم المجلس العسكرى، شمس الدين كباشى، أن الأطراف توصلت بالنسخة النهائية من الاتفاق فى العاشرة من صباح اليوم الأربعاء،بهدف المراجعة والتدقيق النهائى.
وأضاف، خلال حديثه لوسائل الإعلام «ستكون الوثيقة جاهزة للتوقيع وإعلان موعد الاحتفال الكبير الذى نخطط له».
من جهتها، اعتبرت قوى الحرية والتغيير أن الاتفاق يشكل مرحلة فاصلة نحو الانتقال إلى الديمقراطية، مؤكدة مجددًا أنها ستعمل مع الجميع لضمان تنفيذ الاتفاق.
وفى هذا السياق، قال القيادى فى قوى الحرية والتغيير، إبراهيم الأمين: إن هذا الاتفاق «يعد بداية لمرحلة
إلى ذلك طالب رئيس البرلمان العربى، مشعل السلمى، الحركات والجماعات المسلحة فى السودان بالانخراط فى العملية السياسية.
جاء ذلك خلال لقاء «السلمى» ووفد من البرلمان العربى مع عدد من ممثلى الجامعات المسلحة، وطالب «السلمى» بضرورة استبعاد لغة السلاح والاندماج فى العملية السياسية وفق طبيعة المرحلة التى يمر بها السودان من أجل إعادة الاستقرار.
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