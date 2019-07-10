18 بندا في اجتماع وزراء الإعلام العرب

يعقد مجلس وزراء الإعلام العرب دورته العادية الـ50 بالقاهرة في 17 يوليو الجاري برئاسة المملكة، لمناقشة قضايا الإعلام المهمة ورؤاه الإستراتيجية وبحث آليات تطويره، وقال مدير الإدارة الفنية للمجلس فوزي الغويل «جدول أعمال الدورة يتضمن 18 بندا، بينها الخطة الإعلامية الدولية للتصدي للقرار الأميركي الأحادي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي». وأوضح «يعمل المجلس في هذه الدورة على وضع أفكار جديدة للخطة بما يمكنها من الدور المنوط لها بما يخدم المحاور الثلاثة التي تعمل على تدعيمها وهي القضية الفلسطينية، والإرهاب، وتصحيح صورة العرب والمسلمين»، ولفت إلى أن هذه الدورة ستشهد أيضا استحداث بند جديد وهو «إدراج مادة التربية الإعلامية ضمن المناهج الدراسية» وهو مجال جديد للدارسة يهدف إلى الحماية من الآثار السلبية للرسائل الإعلامية ومضامينها المختلفة في ظل التطور الهائل لوسائل الإعلام وتعدد مصادرها. بنود على جدول الأعمال الإستراتيجية الإعلامية العربية الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة Advertisements دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب. اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني عاصمة الإعلام العربي.



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