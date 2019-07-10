حكومة كردستان العراق تنال الثقة

نجحت الحكومة الجديدة بإقليم كردستان العراق، في الفوز بثقة برلمان الإقليم الذي صوّت على منحها الثقة، بعد نحو شهر على تسمية مسرور بارزاني، نجل زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، رئيسا للوزراء، ووزيرا للنفط بالوكالة إلى حين تسمية مرشح، ونال رئيس الحكومة ثقة 88 نائبا من أصل 111، قبل أن يؤدي الوزراء اليمين الدستورية، وتضم الحكومة الجديدة 21 حقيبة وزارية مع 4 هيئات، ذهبت 9 منها إلى الحزب الديموقراطي الكردستاني مع رئاسة الحكومة، ومنصب رئيس ديوان رئاسة الحكومة، وهيئة الاستثمار، و6 وزارات للاتحاد الوطني الكردستاني، مع منصب نائب رئيس الحكومة الذي تولاه قوباد جلال طالباني، و3 هيئات أخرى.
وحصل حزب غوران «التغيير» على 4 وزارات، إضافة إلى وزارة للحزب الاشتراكي الكردستاني، وأخرى للمكون المسيحي.
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