تحالف لضمان حرية الملاحة في الخليج

تسعى الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف لضمان حرية الملاحة في مياه الخليج الاستراتيجية، وسط توتر العلاقات بين واشنطن وطهران، وفق ما أعلنه جنرال أميركي كبير، وتفاقم التوتر في المنطقة، التي تعبر خلالها ثلث كمية الخام المنقول بحرا على مستوى العالم، في الأسابيع القليلة الماضية مع اتهام الولايات المتحدة إيران بالمسؤولية عن عدد الهجمات على ناقلات في المنطقة، وإسقاط طهران طائرة مسيّرة أميركية. وقال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال جوزف دانفورد «نتواصل حاليا مع عدد من الدول للنظر في إمكانية تشكيل تحالف من شأنه أن يضمن حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب».

إرادة سياسية

قال دانفورد «أعتقد أنه من الممكن في الأسبوعين المقبلين معرفة الدول، التي تمتلك الإرادة السياسية لدعم تلك المبادرة، ومن ثم العمل مباشرة مع الجيوش لتحديد الإمكانيات القادرة على دعم ذلك»، وستقوم الولايات المتحدة بتوفير «الرصد والمراقبة البحرية»، وبالإمكان مرافقة السفن من جانب الدول التي ترفع تلك السفن علمها، وفق الجنرال.

وكان وزير الخارجية مايك بومبيو قد أعلن الشهر الماضي إنه يأمل في أن تعمل أكثر من 20 دولة بينها الإمارات والسعودية، على ضمان أمن المنطقة البحرية، وأضاف بومبيو «سنحتاج لمشاركتكم جميعا، بطواقمكم العسكرية».

20 دولة مرشحة لتشكيل التحالف بينها السعودية والإمارات

33 % من نفط العالم المنقول بحرا يعبر في الخليج

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أهم مبادئ التحالف

ضمان حرية الملاحة في مياه الخليج الاستراتيجية

أميركا توفر الرصد والمراقبة البحرية

طواقم عسكرية من دول التحالف ترافق سفنا تحمل أعلامها