تحالف لضمان حرية الملاحة في الخليج

إرادة سياسية
قال دانفورد «أعتقد أنه من الممكن في الأسبوعين المقبلين معرفة الدول، التي تمتلك الإرادة السياسية لدعم تلك المبادرة، ومن ثم العمل مباشرة مع الجيوش لتحديد الإمكانيات القادرة على دعم ذلك»، وستقوم الولايات المتحدة بتوفير «الرصد والمراقبة البحرية»، وبالإمكان مرافقة السفن من جانب الدول التي ترفع تلك السفن علمها، وفق الجنرال.
وكان وزير الخارجية مايك بومبيو قد أعلن الشهر الماضي إنه يأمل في أن تعمل أكثر من 20 دولة بينها الإمارات والسعودية، على ضمان أمن المنطقة البحرية، وأضاف بومبيو «سنحتاج لمشاركتكم جميعا، بطواقمكم العسكرية».
20 دولة مرشحة لتشكيل التحالف بينها السعودية والإمارات
33 % من نفط العالم المنقول بحرا يعبر في الخليج
أهم مبادئ التحالف
ضمان حرية الملاحة في مياه الخليج الاستراتيجية
أميركا توفر الرصد والمراقبة البحرية
طواقم عسكرية من دول التحالف ترافق سفنا تحمل أعلامها
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