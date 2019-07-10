وزير الأوقاف اليمني: لا انحراف للحج عن مساره

أشاد وزير الأوقاف اليمني الدكتور أحمد عطية، بما تقدمه المملكة من تسهيلات كبيرة لجميع الحجاج اليمنيين، دون استثناء، بعيدا عن تسييس الشعيرة أو استخدامها لتحقيق مصالح سياسية، وذلك وفقا للعهد الذي التزمت وأوفت به، من إبقاء هذه الشعيرة في منأى عن أي صراعات، وأضاف «تفوّج اليمن نحو 25 ألف حاج سنويّا دون عراقيل أو تمييز، على الرغم من ظروف الحرب التي فرضتها الميليشيات الحوثية الإيرانية على اليمن واليمنيين»، مشيرا إلى أن هؤلاء الحجاج يقدمون من جميع المحافظات اليمنية، بما فيها تلك الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، والتي تم تفويج 7 آلاف حاج منها العام الماضي.

التزام

بيّن عطية، أن الحجاج اليمنيين تميزوا بالتزامهم، وعدم تخلفهم بعد أداء الشعيرة، وقد قدمت لهم السعودية كل العون والتسهيلات، بغض النظر عن توجهاتهم السياسية.

عبادة وتقديس

Advertisements

أوضح عطية، أن وزارته رفعت شعارا كل عام، وهو أن «الحج عبادة وتقديس لا شعارات وتسييس»، داعيا ضيوف الرحمن إلى الانشغال بالمناسك بدلا من الجدل والمهاترات السياسية، وأن يجنّبوا الشعيرة الدينية أي خلافات حزبية أو مذهبية أو مناطقية، حتى تحل السكينة والطمأنينة للحاج»، موضحا أنه لا يمكن قبول أي انحراف للحج عن مساره الشرعي.

25 ألف حاج يمني تستقبلهم المملكة سنويا

7 آلاف حاج قدموا من مناطق سيطرة الحوثي