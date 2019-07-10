التزام
بيّن عطية، أن الحجاج اليمنيين تميزوا بالتزامهم، وعدم تخلفهم بعد أداء الشعيرة، وقد قدمت لهم السعودية كل العون والتسهيلات، بغض النظر عن توجهاتهم السياسية.
عبادة وتقديس
أوضح عطية، أن وزارته رفعت شعارا كل عام، وهو أن «الحج عبادة وتقديس لا شعارات وتسييس»، داعيا ضيوف الرحمن إلى الانشغال بالمناسك بدلا من الجدل والمهاترات السياسية، وأن يجنّبوا الشعيرة الدينية أي خلافات حزبية أو مذهبية أو مناطقية، حتى تحل السكينة والطمأنينة للحاج»، موضحا أنه لا يمكن قبول أي انحراف للحج عن مساره الشرعي.
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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الأوقاف اليمني: لا انحراف للحج عن مساره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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