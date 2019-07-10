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الاثنين المقبل: الاتحاد الأوروبي يجهز إجراءات لمعاقبة تركيا

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وافقت دول الاتحاد الأوروبي على إعداد مجموعة إجراءات ضد تركيا ردا على أنشطتها للتنقيب عن الغاز الطبيعي أمام سواحل قبرص عضو الاتحاد، حيث يعتبر الاتحاد الأوروبي هذه الأنشطة غير قانونية، وهو ما ترفضه أنقرة. وكتب "دونالد توسك" رئيس المجلس الأوروبي على موقع "تويتر"، بعد اجتماع سفراء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل "رغم نوايانا الطيبة للحفاظ على علاقات الجوار الجيدة مع تركيا، فإن مواصلتها التصعيد وتحدي سيادة دولة قبرص، عضو الاتحاد، سيدفع حتما الاتحاد الأوروبي إلى الرد بطريقة تؤكد التضامن الكامل مع قبرص. ومن المتوقع اتخاذ القرار النهائي بشأن معاقبة تركيا، يوم الاثنين المقبل، عندما يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي. وكانت قبرص قد دعت الاتحاد الأوروبي إلى التحرك ضد تركيا، التي أرسلت حتى الآن سفينتين للتنقيب عن الغاز في المياه التي تعتبرها قبرص جزءا من المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها، حيث يعتقد أنها تحتوي على كميات كبيرة من الغاز.

يذكر أن جمهورية شمال قبرص التركية التي لا تعترف بها أي دولة في العالم سوى تركيا منحت الدولة التركية تراخيص للتنقيب عن الغاز أمام سواحلها. وبحسب دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، فقد ناقش سفراء دول الاتحاد وعددها 28 دولة مجموعة إجراءات محتملة، بما في ذلك تجميد بعض قنوات الاتصالات الدبلوماسية مع أنقرة وخفض التمويلات الأوروبية لتركيا، وربما فرض عقوبات على شخصيات أو قطاعات اقتصادية تركية.


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