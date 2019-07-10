المقاومة اليمنية تحرر مرتفعات استراتيجية في الضالع

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

سيطرت قوات الشرعية اليمنية، مسنودةً بالتحالف العربي، على مرتفعات «القراميد» الاستراتيجية شمال مديرية «قعطبة» بمحافظة الضالع، فيما صدت هجوماً لميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، على مواقعها شرق مديرية «حيس» بمحافظة الحديدة، وقصفت الميليشيات الأحياء السكنية بمنطقة «قانية» بمحافظة البيضاء.

وذكرت مصادر ميدانية، في مديرية «قعطبة» بمحافظة الضالع، لـ«الاتحاد»، أن قوات المقاومة المشتركة شنت، صباح أمس، هجوماً عنيفاً من عدة محاور على مواقع ميليشيات الحوثي شمال المديرية، مؤكدةً أن المقاومة سيطرت على كافة مرتفعات «القراميد»، الأعلى ارتفاعاً في «قعطبة»، ودحرت الميليشيات منها بعد مواجهات عنيفة استمرت عدة ساعات. وأكدت المصادر مقتل عدد كبير من عناصر الميليشيات، خلال المواجهات، التي استخدمت فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة.

وكانت المقاومة الشعبية سيطرت، أواخر يونيو الماضي، على أجزاء واسعة من مرتفعات «القراميد» المطلة على منطقتي «هجار وشليل»، الخاضعتين للميليشيات الحوثية في شمال «قعطبة».

كما نفذت وحدات عسكرية من المقاومة، مساء أمس الأول، هجوماً مباغتاً على جيوب الحوثيين في منطقة «شخب» غربي «قعطبة». وقال مصدر عسكري ميداني، إن الهجوم انتهى بفرار عناصر الحوثي، باتجاه منطقة «الفاخر» القريبة من محافظة إب المجاورة، واستيلاء المقاومة على مدفع ورشاشات متوسطة وبنادق كلاشينكوف، كانت بحوزة الحوثيين.

وشنت مقاتلات التحالف العربي، ليل الثلاثاء، غارات على مواقع للميليشيات في مناطق «الزبيريات وسليم وحبيل الدرما»، شمال وغرب «قعطبة». وقال الجيش اليمني، إن الغارات دمرت بشكل كامل مخزن أسلحة للميليشيات في منطقة «الزبيريات»، وأصابت تجمعاً ومواقع للميليشيات في منطقتي «سليم وحبيل الدرما»، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين وتدمير آليات عسكرية تابعة لهم.

وفي السياق، شنت ميليشيات الحوثي الإرهابية، أمس، قصفاً مدفعياً على أحياء سكنية بمنطقة «قانية» بمحافظة البيضاء. وذكرت مصادر محلية، أن الميليشيات الحوثية قصفت بقذائف الهاون المنازل في قرية «آل المطوع» بمنطقة «قانية». وأسفر القصف عن إصابة عدد من الأهالي، وإلحاق أضرار بليغة بالمنازل وممتلكاتهم الخاصة.

إلى ذلك، صدت قوات المقاومة الشعبية المرابطة في الساحل الغربي، أمس، محاولة هجومية للميليشيات الحوثية، على مواقعها شرق مديرية «حيس» بمحافظة الحديدة. وذكر مصدر في المقاومة بأن ميليشيات الحوثي دفعت، أمس، بالعشرات من عناصرها لتنفيذ عملية انتحارية صوب مواقع المقاومة في الضواحي الشرقية لمركز مديرية «حيس»، مضيفاً أن المقاومة تمكنت من صد الهجوم الحوثي، رغم كثافة الغطاء الناري، والذي طال أحياء سكنية وسط المديرية. وخلفت الاشتباكات قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، الذين كانوا قصفوا مناطق سكنية في «حيس»، ما أسفر عن احتراق منزل.

وجدد الحوثيون، أمس، خروقاتهم النارية لهدنة الحديدة، واستهدفوا بالمدفعية والرشاشات الثقيلة مواقع المقاومة الشعبية في منطقة «الجبلية» بمديرية «التحيتا»، وفي مديرية «الدريهمي»، ومدينة الحديدة.

وإلى الشمال من الحديدة، تمكنت فرق الهندسة العسكرية التابعة للجيش اليمني، من انتزاع حقل ألغام زرعته ميليشيات الحوثي الإرهابية، في مزرعة بـ«عزلة بني حسن» شمال مديرية «عبس» بمحافظة حجة.

وأفاد المركز الإعلامي للجيش، بأن «مواطنين أبلغوا الفريق الهندسي بوجود ألغام بإحدى المزارع بالقرب من قرية بني المش، التابعة لعزلة بني حسن»، مشيراً إلى أن فريقاً هندسياً تابعاً للمنطقة العسكرية الخامسة، توجه فوراً إلى تلك المزرعة، وتمكن من انتزاع 250 لغماً مزودةً بأشراك خادعة. وأضاف أن «الفرق الهندسية تواصل مسح المنطقة والمزارع وتطهيرها من الألغام، حرصاً على حياة السكان».