«الهلال» يدعم القطاع الطبي في الضالع

عدن (الاتحاد)

زودت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مستشفى النصر العام في محافظة الضالع، بكميات كبيرة من أسطوانات الأوكسجين، وذلك ضمن مساعيها المستمرة في إنعاش القطاع الصحي، وتحسين خدماته المقدمة للمرضى في المحافظة، التي لا تزال بعض مناطقها تشهد عمليات عسكرية متواصلة، من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران.

وتسلمت إدارة المستشفى 295 أسطوانة أوكسجين، تلبية للنداءات التي أطلقتها، بشأن توفير هذه المساعدات الضرورية، في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها الضالع. وأشار وكيل محافظة الضالع، نبيل العفيف، إلى أن هذه الدفعة الثالثة من أسطوانات الأوكسجين، التي تقدمها دولة الإمارات لصالح مستشفى النصر، مشيراً إلى أن القطاع الصحي في الضالع، يحظى باهتمام كبير من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، التي تقدم دعماً سخياً ومتواصلاً، من أجل تحسين الخدمات الطبية، والتخفيف من معاناة المرضى والجرحى.

وأضاف، أن مستشفى النصر تسلم خلال الفترات الماضية شحنات أدوية ومستلزمات طبية، بينها شحنات طبية مخصصة لعلاج جرحى الحرب، لافتاً إلى أن المستشفى يعد المرفق الصحي الرئيسي، الذي يشهد إقبالاً كبيراً من المرضى والجرحى.

في غضون ذلك، أكدت إدارة مستشفى النصر أن الدعم المتواصل أعاد الحياة لهذا الصرح الطبي الهام، بعد أن كان مهدداً بالإغلاق بعد نفاذ الأوكسجين ونقص المياه والتغذية، في ظل الظروف الاستثنائية، التي يعيشها اليمن ونقص الميزانية التشغيلية. وقدمت إدارة المستشفى شكرها لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، على سرعة استجابتها، وتقديمها أبرز الاحتياجات الطبية لاستمرار العمل، وتقديم الخدمات الصحية للأهالي والنازحين.