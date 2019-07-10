عدن (الاتحاد) أدى تفشي وباء الكوليرا في المحافظات اليمنية إلى وفاة 193 طفلاً خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي وفق ما أفادت به منظمة «أنقذوا الأطفال في اليمن».

وأشارت المنظمة في بلاغ لها، أن هذا العدد يفوق عدد المتوفين بالمرض في 2018، مؤكدةً أن موسم هطول الأمطار أدى إلى زيادة انتشار المرض الذي تنقله مياه السيول والفيضانات.

وقال مدير منظمة إنقاذ الطفولة في اليمن تامر كيرلس، «يعاني النظام الصحي من ضغوط كبيرة، حيث يعمل نصف المرافق الصحية فقط بينما تبقى البقية مغلقة أو تعمل جزئيًا»، مضيفًا إن «تفشي الأمراض جاء بسبب انهيار النظام الصحي وضعف أنظمة الصرف الصحي وتعطل شبكات المياه النظيفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الكوليرا» تقتل 193 طفلاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.