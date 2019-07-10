الفلسطينيون 13 مليوناً .. 8 ملايين منهم في «الشتات»

رام الله (الاتحاد) أعلن الإحصاء الفلسطيني، أن تعداد الفلسطينيين في الشتات والداخل بلغ نحو 13 مليون نسمة نهاية يونيو، منهم حوالي 5 ملايين يعيشون في فلسطين بواقع 2.53 مليون ذكور و2.45 مليون إناث. وأشار جهاز الإحصاء الفلسطيني إلى أنه بناء على تقديرات أعدها لمناسبة اليوم العالمي للسكان، الذي يصادف اليوم الخميس «تبين أن عدد سكان الضفة الغربية بلغ حوالي 2.99 مليون نسمة، بينما قدر عدد سكان قطاع غزة لنفس العام بـ1.99 مليون نسمة». وتقدر نسبة الفلسطينيين في الفئة العمرية 0 - 14 سنة في منتصف العام 2019 بحوالي 38% من مجمل السكان في فلسطين، بـواقع 36% في الضفة الغربية و42% في قطاع غزة. ويلاحظ انخفاض نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة فأكثر، حيث قدرت نسبتهم في منتصف عام 2019 بحوالي 3% في فلسطين، بواقع 4% في الضفة الغربية و3% في قطاع غزة.

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