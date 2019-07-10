قتلى بانفجار عبوة ناسفة في كركوك شمالي العراق

أفاد مصدر أمني عراقي في محافظة كركوك شمالي العراق، اليوم الأربعاء، بمقتل وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار عبوة ناسفة داخل المحافظة.

وقال المصدر في حديث لوسائل إعلام محلية إن "عبوة ناسفة موضوعة على جانب الطريق في محافظة كركوك، انفجرت، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح مختلفة".

وأضاف المصدر أن "القوات الأمنية قطعت الطرق المؤدية إلى مكان الحادث، فيما نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي والمصابين إلى مستشفى قريب".

وكان مصدر أمني قد أفاد في وقت سابق بوقوع انفجار لم تعرف طبيعته في كركوك.