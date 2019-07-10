كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان يقر بخلافات مع محافظ البنك المركزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء بخلافات بينه مع محافظ البنك المركزي، مشيراً إلى أنه أقاله لأنه لم يُنفذ التوجيهات الخاصة بأسعار الفائدة، ولأن البنك لم يؤد دوره بشكل سليم، بحسب تعبيره.

وحاول أردوغان، خلال كلمة في أنقرة، طمأنة الأتراك في ظل الركود الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، مضيفاً أن البنك المركزي سيقدم مزيداً من الدعم للبرنامج الاقتصادي في المستقبل وأن سياسة سعر الفائدة في تركيا ستتبلور قريباً جداً.