كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عضو المقاومة الإيرانية يكشف وقائع فساد مزرية للمرشد الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم حسين داعي الإسلام، عضو المقاومة الإيرانية، رأس نظام الملالي علي خامنئي بممارسة الفساد الاقتصادي، مشيرا إلى أن خامنئي يقوم بنهب ثروات الشعب، ويستخدم ثروات البلاد والإيرادات النفطية، في دعم الإرهاب ونشر الحروب في جميع أنحاء الشرق الأوسط، من خلال أداته المتمثلة في قوات الحرس.

وأشار "داعي الإسلام" إلى نشر العديد من التقارير المتعلقة بدور قوات الحرس في الفساد المنهجي، الذي يجري على قدم وساق في حكومة ولاية الفقيه، موضحا أنه أطلق قوات الحرس القمعية في جميع المشاريع الاقتصادية، لنهب أموال وثروات الشعب الإيراني وقدم لها دعما اقتصاديا كبيرا من أجل المضي قدما في خطة القمع في الداخل وتصدير الإرهاب، والتدخل في شؤون الدول الأخرى.

ولفت إلى أن تورط قوات الحرس في عمليات النهب لبلدية طهران والفساد الهائل فيها من قبل عمدتها في ذاك الوقت أي الحرسي قاليباف و نائبه عيسى شريفي، تتداول اليوم على الألسن، فيما تبين أن قوات الحرس قد هيمنت بشكل كامل على البلدية.

وأكد أن "خامنئي" ترك المجال مفتوحا أمام هؤلاء المجرمين لنهب وسرقة كل الوزارات والإدارات والبلديات، من أجل الحصول على أقصى قدر من الكفاءة من ذراعه القمعية قوات الحرس.

وشدد أن الطريق الوحيد المتبقي لخلاص الشعب الإيراني والمنطقة من شراك الأخطبوط، هو إسقاط هذا النظام وحكومة ولاية الفقيه على يد الشعب والمقاومة الإيرانية، حتى يتم محو هذه الحكومة الشريرة والمخزية من صفحات التاريخ.

