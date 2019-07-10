كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصومال يعدم 3 من أعضاء حركة الشباب بعد إدانتهم بالهجوم على فندق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية أن الصومال أعدم اليوم الأربعاء ثلاثة من أعضاء حركة الشباب الإسلامية بعد إدانتهم بالمشاركة في تفجير فندق في مقديشو مما أسفر عن مقتل 18 شخصاً في عام 2017.

وأضافت الوكالة على موقعها الالكتروني أن الثلاثة اتهموا "بالانتماء إلى مجموعة إرهابية مسلحة ضد كيان الجمهورية، وبالضلوع في الهجوم الدامي الذي أسفر عن مصرع 18 شخصاً، وإصابة 47 آخرين".

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وأُعدم الثلاثة رميا بالرصاص.

وطُردت حركة الشباب، التي تسعى للإطاحة بالحكومة المركزية في الصومال، من العاصمة مقديشو في عام 2011 وبعد ذلك من معظم معاقلها الأخرى.

لكن الحركة لا تزال تشكل تهديداً إذ أن أعضاءها ما زالوا ينفذون تفجيرات في الصومال وفي كينيا المجاورة التي تشكل قواتها جزءاً من قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي والتي تساعد في الدفاع عن الحكومة الصومالية.