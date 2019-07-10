كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد منح الثقة لحكومة بارزاني.. إقليم كردستان العراق يسكن الحقائب الوزارية الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال صهيب الفهداوي، مراسل قناة الغد بأربيل، إن رئيس وزراء كردستان تحدث عن برنامج الحكومة القادم وركز على أهمية تنمية الاقتصاد ورفع المستوي المعيشي بالإقليم خاصة بعد المشاكل التي واججها في أثناء الحرب على داعش، لافتًا إلى أنه أشار إلى ضرورة إعادة النظر فالبنية التحتية والتطوير العمراني.

وأضاف مراسل الغد، في مداخله له بالفقرة الإخبارية، أن جلسة البرلمان اليوم شهدت أداء اليمين الدستوري لرئيس الوزراء ونائبه، موضحًا أن أكثر من 14 وزير حصلوا على ثقة البرلمان.

وأشار الفهدواي، إلى أن جميع من تم اختيارهم في الحقائب الوزارية هم من المتخصصين والفنيين في مجالاتهم، وتم اختيارهم بعناية شديدة.

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يذكر أن برلمان إقليم كردستان العراق صوت على منح الثقة للحكومة الجديدة التي يقودها مسرور بارزاني.

وذكرت مصادر برلمانية أن المجلس صوت بأغلبية 88 عضوا لصالح الحكومة التي تتألف من 23 وزيرا، وكان برلمان كردستان صوت في الشهر الماضي على تسمية مسرور بارزاني، نجل رئيس الإقليم السابق وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، ليتولى مسئولية تشكيل الحكومة.