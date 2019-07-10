بسبب انعدام الحريات.. تفاصيل إلغاء نيكي ميناج حفلها الأول في السعودية -فيديو

ألغت الفنانة الأمريكية نيكي ميناج، حفلها الذي كان مقررا في مهرجان جدة العالمي، في 18 يوليوز الحالي، وذلك بسبب “عدم احترام السعودية لحقوق المرأة وحرية التعبير وحقوق المثلين، حسب تعبيرها.

نيكي ميناج، قالت إنها اتخدت قرارها بعد إلمامها بالأوضاع في السعودية، واكتشف أن ما يسود هناك مخالفا لما تدافع عنه.