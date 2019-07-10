وزارة الصحة توصلت بـ701 شكاية خلال 18 شهرا.. 78% تتعلق بجودة الخدمات

كشفت وزارة الصحة، مساء اليوم الأربعاء، حصيلة مهام التفتيش، والتدقيق خلال سنة ونصف (من يناير 2018 حتى يونيو 2019)، وقالت إنه تمت خلال هذه الفترة، دراسة، ومعالجة 701 شكاية، 52 في المائة منها واردة من المرضى، وذويهم.

وأوضح المفتش العام للوزارة، لحسن الشطيبي، الذي قدم الحصيلة في اجتماع في الوزارة ترأسه وزير الصحة، أناس الدكالي، أن الشكايات المتعلقة بالخدمات الصحية، وجودتها، تتصدر عدد الشكايات بنسبة 78 في المائة.

كما توصلت المفتشية العامة بما مجموعه 50 شكاية، تتعلق بالرشوة، والابتزاز، وهو رقم قال الوزير إنه قليل بالمقارنة مع مجموع الشكايات الواردة.

وقال المفتش العام إنه تم إنجاز ما مجموعه 225 مهمة تفتيش، وتدقيق، منها 27 مهمة تدقيق.

وأوضح المسؤول في الوزارة أنه بالنسبة إلى المفتشية العامة المركزية، تم إنجاز 138 مهمة تفتيش وتدقيق، همت كافة جهات المملكة، منها 10 مهمات تدقيق، وافتحاص.

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كما تم إنجاز 44 مهمة تفتيش، وتدقيق في المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص، وشملت التدخلات 300 مؤسسة صحية، منها 66 مؤسسة تابعة للقطاع الخاص، وكذا مستشفيات جامعية، وجهوية، وإقليمية، ومستشفيات القرب، إضافة إلى المستشفى المتنقل، ومراكز صحية.

وبالنسبة إلى التنسيقيات الجهوية لأعمال التفتيش تم إنجاز، 112 مهمة تفتيش وتدقيق، منها 17 مهمة تدقيق، وشملت هذه التدخلات 112 مؤسسة صحية، منها 6 تابعة للقطاع الخاص.

وبخصوص العلاقة مع هيآت الرقابة والحاكمة، أوضح المفتش العام للوزارة، أنه تمت دراسة، ومعالجة 51 تظلما واردا من مؤسسة الوسيط، كما تم تأطير أجوبة، وردود مسؤولي مصالح وزارة الصحة حول الملاحظات، الواردة في 36 تقريرا للمجلس الأعلى للحسابات.

وتمت، أيضا، “دراسة، وتأطير أجوبة، وردود مسؤولي المؤسسات الصحية على الملاحظات الواردة في 22 تقريرا للمفتشية العامة للمالية”.