“كاف” يكشف عن نظام التأهل لمونديال قطر 2022

كشفت الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، عن النظام الجديد لتحديد المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس العالم المقبلة، بقطر عام 2022.

وسيتم تنظيم أدوار تمهيدية بين 28 منتخبا الأقل تصنيفا، على أن تنضم المنتخبات المتأهلة من الدور التمهيدي إلى الأخرى الأعلى تصنيفا، تشكل فيما بينها 40 منتخبا.

وتقسم المنتخبات 40 على عشر مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، التي ستتنافس فيما بينها عن احتلال المركز الأول، وبعد أن تتأهل المنتخبات 10 الأولى، سيتم إجراء القرعة لتحديد 5 مباريات فاصلة بينها، على غرار نظام 2014.

وتأخذ القرعة بعين الاعتبار تصنيفات المنتخبات، إذ توضع 5 منتخبات صاحبة التصنيف الأعلى في المستوى الأولى، بينما يشمل المستوى الثاني الأقل تصنيفا، على أن تتبارى فيما بينها ذهابا وإيابا لتحديد الخماسي الذي سيمثل القارة السمراء في مونديال قطر 2022.