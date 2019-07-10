الفاضل المهدي يدعو لتشكيل مجلس سلام ملزم بالسودان

دعا رئيس حزب الأمة السوداني مبارك الفاضل المهدي، الأربعاء، إلى ضرورة تشكيل مجلس أعلى للسلام في السودان تكون قراراته ملزمة.

وقال المهدي -في تصريحات له خلال احتفال نظمه الحزب ترحيبا بالإفراج عن أسرى الحركات المسلحة مؤخرا- إن علينا إعطاء ملف السلام والاستقرار في البلاد أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة.

وأكد المهدي أن المرحلة المقبلة من تاريخ البلاد تحتاج إلى تضافر كل الجهود لتحقيق السلام وتأسيس نظام ديمقراطي يقوم على العدالة وإزالة التهميش.





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وشدد المهدي على ضرورة الاهتمام بالريف وإعطاء المشاريع الزراعية والثروة الحيوانية اهتماما متعاظما وفق رؤية علمية واضحة.





ودعا إلى استغلال طاقات الشباب في البناء والتعمير، وقال: "أنا أكثر تفاؤلا بأن الثورة التي ساهم الشباب فيها وهي امتداد للنضال منذ 1989 وسقط فيه العديد من أبناء السودان ستكون منصة انطلاق نحو سودان حر ومستقر".



من جانبه، دعا ممثل أسرى حركة جيش تحرير السودان الذين تم إطلاق سراحهم مؤخرا نمر محمد عبدالرحمن إلى تضافر جهود كل السودانيين من أجل دولة تسع الجميع ويتساوى فيها كل الشعب السوداني.

وقال: "حاربنا النظام السابق من أجل الشعب السوداني وإقامة دولة تحترم التعددية والديمقراطية".