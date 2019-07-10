قبرص تثمن موقف مصر الرافض للتجاوزات التركية في المتوسط

أشاد السفير القبرصي في مصر خاريس موريسيس، الأربعاء، بموقف مصر الداعم لها والرافض لمحاولات تركيا التنقيب على الغاز في المياه الاقتصادية الخاصة بها في البحر المتوسط.

وقال موريتسيس في تصريح مقتضب لـ"العين الإخبارية": إن "هناك تعاونا وثيقا مع القاهرة، وانعكاس هذا التعاون ظهر جليا في بيان الخارجية المصرية الأخير"، واصفًا البيان بأنه "كافٍ وواضح".

وأضاف موريتسيس: "نحن نثمن الموقف المصري لأنه يتفق مع القانون الدولي الذي يرفض الاعتداء التركي على حقوقنا السيادية".





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وفي وقت سابق أمس، أعربت مصر عن قلقها بشأن إرسال تركيا سفينة حفر للتنقيب عن النفط والغاز قبالة ساحل الجزيرة.

وفي بيانها، أكدت الخارجية المصرية أن "ذلك يعد إصرارا على مواصلة اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها أن تزيد من درجة التوتر في منطقة شرق المتوسط".

وشددت على "ضرورة عدم التصعيد والالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه".

والسفية ياووز هي ثاني سفينة حفر تركية ترسو قرب سواحل قبرص في الشهرين الماضيين، حيث ترسو سفينة أخرى هي الفاتح قبالة الساحل الغربي لقبرص منذ أوائل مايو/أيار.



وتثير أنشطة تركيا في شرق المتوسط ردود فعل شديدة من قبل قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي، الذي كرّر مراراً تحذيراته لأنقرة.