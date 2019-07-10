العراق يبدأ الإنتاج التجاري لحقل نفطي قرب إيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشف المدير العام لشركة نفط البصرة إحسان عبدالجبار أمس بدء الإنتاج التجاري لحقل الفيحاء النفطي جنوب شرق محافظة البصرة من قبل شركة كويت إنرجي.

وقال عبدالجبار للصحفيين «إن حقل الفيحاء النفطي يبعد 50 كلم عن مركز محافظة البصرة محاذيا للحدود العراقية - الإيرانية، وبمساحة كلية تبلغ 866 كلم2، مشيرا إلى أن الحقل ينتج حاليا أكثر من 20 ألف برميل يوميا، وأن عدد الآبار الإنتاجية الحالية يبلغ أربع آبار».

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وأوضح أن الشركة الرئيسة المشغلة للحقل تسعى إلى حفر المزيد من الآبار النفطية خلال خطتها المستقبلية، قائلا «في نهاية عام 2019 سنرفع الإنتاج تدريجيا وصولا إلى 30 ألف برميل باليوم».

وأضاف «في السنة المقبلة تخطط الشركة إلى حفرعدد من الآبار وخدمة الإنتاج وصولا إلى إنتاج 40 ألف برميل باليوم، وفي الوقت نفسه القيام بمجموعة من المشاريع والمنشآت السطحية والمجمع الإنتاجي النفطي ومحطة معالجة الغاز لغاية 2022، حيث سيرتفع الإنتاج إلى 100 ألف برميل باليوم».

وقال عبدالجبار «إن إنتاج حقول البصرة من النفط الخام بلغ حاليا 3 ملايين و450 ألف برميل يوميا».